زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريخرت، منطقة شرق نوسا تينجارا بـ إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، فيما حذرت إدارة «الأرصاد الجوية» من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقدر مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في وقت سابق، شدة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأنه وقع على عمق 5 كيلومترات، فيما أعلن «المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي»، أن زلزالا بقوة 7.6 درجات ضرب شرق إندونيسيا، ووقع على عمق 76 كيلومترا في بحر فلوريس.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت ولاية كنتاكي الواقعة في منطقة جنوب الولايات المتحدة، مؤخرا إلى 74 قتيلا، وقال حاكم الولاية، أندي بشير، في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين: «نتوقع أن حصيلة القتلى ستترفع، 109 من سكان كنتاكي بين أعداد المفقودين».

وأشار بشير، إلى أن أعداد القتلى والمفقودين من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما أعلن في الإحصائية الرسمية، وأوضح حاكم كنتاكي، أن الأعاصير لا تتضاعف على طول 360 كيلومترا وألحقت أضرارا بـ120 دائرة بالولاية.

وأضاف بشير، أن أكثر من 300 من أفراد «الحرس الوطني»، بدعم من العشرات من موظفي الولاية، انتقلوا من منزل إلى آخر، ورفعوا الأنقاض ووزعوا الإمدادات على السكان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، كشفت صور التقطت من الفضاء حجم الدمار الذي سببته سلسلة الأعاصير المدمرة، التي ضربت 6 ولايات أمريكية

33 ألفا في لا بالما الإسبانية يلزمون منازلهم بسبب غازات «كومبري فيخا»

وفي إسبانيا، لزم حوالي 33 ألف من سكان عدة بلدات في جزيرة لا بالما الإسبانية منازلهم لبضع ساعات، بسبب الغازات السامة «ثاني أكسيد الكبريت» المنبعثة من بركان«كومبري فيخا» الذي ثار قبل نحو 3 أشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.