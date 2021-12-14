اختطاف سفينة حاويات بخليج غينيا.. وغرب أفريقيا تخسر 750 دولارا سنويا

شهدت عدد من الدول الإفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها اختطاف قراصنة سفينة حاويات بالقرب من سواحل غينيا الاستوائية، فيما أدان برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه من المنظمات غير الحكومية بشدة الاستيلاء على شاحناته وأصوله.

وقالت شركة «درايد جلوبال»، الأمنية المختصة بالملاحة البحرية، إن قراصنة اختطفوا سفينة حاويات في مياه خليج غينيا، جنوب شرقي ميناء لوبو في غينيا الاستوائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«درايد جلوبال»: الحادث العاشر من نوعه في العام الجاري

وأشارت «درايد جلوبال»، على موقعها الإلكتروني، إلى أن القراصنة احتجزوا 6 أفراد من طاقم السفينة، مضيفة أن هذا هو الحادث العاشر من نوعه في العام الجاري 2021، حيث تم اختطاف 76 من البحارة كرهائن.

وشهد عام 2020، 46 حادث قرصنة ومحاولات قرصنة ناجحة قبالة نيجيريا وبنين واستأثرتا بما يقارب ربع الهجمات في العالم، فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن منطقة غرب أفريقيا تخسر أكثر من 750 مليون دولار سنوياً بسبب جرائم القرصنة البحرية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد»، الإماراتية.

وفي إثيوبيا، أدان «برنامج الأغذية العالمي»، وشركاؤه من المنظمات غير الحكومية بشدة، الاستيلاء على شاحناته وأصوله، من قبل الجماعات العسكرية في «ديسي وكومبولتشا»، في منطقة أمهرة الإثيوبية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة «الأمم المتحدة»، فرحان حق، في إيجاز صحفي يومي، إن مجموعة مسلحة قامت مساء الجمعة الماضية، بالدخول إلى مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في كومبولتشا، وأخذت 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة.

وأشار حق، إلى استخدم هؤلاء الأفراد الشاحنات في عدة مواقع لأغراضهم الشخصية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».