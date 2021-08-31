نيجيريا تشهد انخفاضا مستمرا في حوادث القرصنة البحرية

قال المدير العام للإدارة البحرية النيجيرية ووكالة السلامة «نيماسا»، الدكتور بشير جاموه، إن الانخفاض المستمر في حالات القرصنة المبلغ عنها والجرائم البحرية الأخرى في المياه النيجيرية سينهي نظام التأمين ضد مخاطر الحرب في نيجيريا ونظام البضائع المقيدة.

وصرح جاموه بأن مجتمع الشحن الدولي قد اعترف بالتقدم الذي أحرزته نيجيريا في سعيها لتحقيق الأمن في خليج غينيا، كما أكدت ذلك التقارير الأخيرة الصادرة عن المكتب البحري الدولي «IMB»، خلال استقباله للأمين التنفيذي لمجلس الشاحنين النيجيريين «NSC»، إيمانويل جيم، الذي قاد وفدا من المجلس في زيارة مجاملة إلى نيماسا في مقر الوكالة في لاجوس.

وقال إن الانخفاض الحاد في الحوادث البحرية المسجلة في تقرير الربع الثاني الصادر عن IMB كان بمثابة تعليقات قيمة على حملة الوكالة لشطب نيجيريا من البلدان الواقعة تحت عبء التأمين ضد مخاطر الحرب، وإشارة إلى أن مجتمع الشحن البحري يتطلع إلى استمرار التقدم المحرز.

جاموه: انخفاض مطرد في هجمات القرصنة في المياه النيجيرية

وأكد جاموه أنه منذ نشر أصول مشروع ديب بلو في فبراير، كان هناك انخفاض مطرد في هجمات القرصنة في المياه النيجيرية على أساس شهري، من خلال التوعية الكافية لمجتمع الشحن الدولي، مضيفا «أنا متأكد من أن سعينا للتخلص من الدول التي تعتبر ذات مياه خطرة سوف تتحقق قريبًا لصالح الشاحنين النيجيريين».

وشدد الأمين التنفيذي، إيمانويل جيم، على أنه لا يوجد وقت أفضل من الآن لامتلاك ناقل وطني، عندما كان العالم ينظر تدريجيا بعيدا عن الوقود الأحفوري، الدعامة الأساسية الحالية للاقتصاد النيجيري.