صور.. القصة الكاملة لاختطاف سفينة تركية من قبل قراصنة

نشرت وسائل أعلام تركية صورة لطاقم السفينة التركية التي تعرضت لهجوم في خليج غينيا على يد قراصنة والبالغ عددهم 19 شخصا.

وقال مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووسائل إعلام رسمية تركية، إن أنقرة تسعى إلى إنقاذ طاقم سفينة شحن تركية بعد أن هاجمها قراصنة قبالة سواحل نيجيريا مما أسفر عن مقتل شخص وخطف 15.

وأكدت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى مكالمتين هاتفيتين مع أحد قباطنة السفينة التي كانت متجهة نحو الجابون، وأنه أصدر تعليماته لجميع المسؤولين للعمل على إنقاذ أفراد السفينة المختطفين.

وكشف رئيس مجموعة المخاطر (إيوس ريسك)، ديفيد جونسون أن السفينة تعرضت لهجوم قراصنة بينما كانت على بعد 100 ميل بحري قبالة (ساو تومي) عاصمة جمهورية ساو تومي وبرينسيب، في خليج غينيا.

ولم يكشف بعد مقدار الفدية التي يطلبها القراصنة من أجل الافراج عن البحارة المختطفين.

وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية إن أحد أفراد الطاقم من الجنسية الأذربجانية قتل وخطف 15 على يد قراصنة من السفينة التي كان طاقمها قوامها 19.

وكانت السفينة التي تدعى (موزارت) متجهة إلى كيب تاون قادمة من لاجوس، وتحمل علم ليبيريا.

ونقلت الأناضول عن شركة بودن مالكة السفينة، ومقرها اسطنبول قولها إن أفراد الطاقم خطفوا تحت تهديد السلاح في خليج غينيا.

وكشف أردوغان أن ثلاثة بحارة من طاقم السفينة نجحوا في الهروب وهم في طريقهم الى الغابون بالسفينة بعد أن غادرها القراصنة بصحبة 15 رهينة من الطاقم.

وكشفت وسائل الإعلام التركية أن الضحية، هو المهندس الأذربيجاني فرمان إسماعيلوف، وهو عضو الطاقم الوحيد غير التركي.

ولطالما كان ساحل غرب إفريقيا هدفًا للقراصنة ، حيث وصف المكتب البحري الدولي خليج غينيا بأنه أخطر منطقة في العالم للقرصنة.