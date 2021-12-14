مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث سير بسوهاج

شهدت مدينة جهينة شمال محافظة سوهاج، حادثي سير الأول على الطريق الزراعي، حيث أدى انقلاب سيارة ملاكي إلى وفاة قائدها وإصابة طفليه، والحادث الثاني على الطريق الصحراوي، نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية، وأسفر عن مصرع قائد السيارة وإصابة عاملين.

مصرع سائق وإصابة نجليه في انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين بدائرة مركز جهينة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ماركة شيفرولية "ملاكي" بدون لوحات معدنية قيادة المدعو "محمود. ص. ع"، 30 سنة، سائق ويقيم بناحية دائرة المركز، حيث اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة نجليه كل من، آدم، 6 سنوات، ياسين، 4 سنوات ويقيمان بذات الناحية بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بجهينة، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع سائق وإصابة عاملين في انقلاب سيارة نقل

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة جهينة يفيد بانقلاب سيارة نقل ووجود متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل تابعة لشركة للحلويات، "قطاع خاص قيادة "علي. ح. ع"، 61 سنة، سائق ويقيم دائرة الإسكندرية محملة بمواد غذائية "بسكويت – كراتيه"، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانقلابها والحمولة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من "محمود. س. م" 50 سنة عامل بكسور متفرقة بالجسم، "هيثم. م"40 سنة، عامل ويقيمان الإسكندرية باشتباه كسر بالعمود الفقري من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان الخاصة بأسيوط والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.