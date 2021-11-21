مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، في حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، بمنطقة قرية الكرابلة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة دبابة «كبود» على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، بمنطقة الكرابلة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثة إلى المشرحة العمومية.

إعداد تقرير بأسباب الحادث

وبحسب مصدر أمني، يُجرى إعداد تقرير مفصل حول أسباب الحادث، لعرضه على النيابة العامة، كما تم تسيير حركة مرور الطريق الصحراوي بعدما أن تعطلت حركة السير لوقت بسيط ودقائق معدودة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.