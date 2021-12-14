نوال الزغبي تطرح «قلبي على قلبه» الليلة

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان «قلبي على قلبه» في السادسة من مساء اليوم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فضلًا عن طرحها عبر تطبيق deezer الساعة الثانية ظهرًا.

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة «قلبي على قلبه»

وحرصت نوال الزغبي على الترويح لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت بعض كلمات الأغنية لتشويق جمهورها، قائلة: «من لما عشقتو وعيوني ما نامو ما بنسى صوتو ما بنسى كلامو».

أغنية «قلبي على قلبه» من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتأتي كلماتها: «قلبي على قلبه جوّا عيوني بخبيه، كرماله بعمل شو ما بدوّ بيأمرني أمر».

نوال الزغبي تعيش حالة من النشاط الفني

وتعيش نوال الزغبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الماضية، حيث طرحت عدة أغاني محققة نجاحًا كبيرًا، منها أغنية «عليه ابتسامة»، وتعاونت فيها مع الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

كما طرحت أغنية «ارقص» التي حققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، والملحن ألفريد الأسعد، والموزع روبير الأسعد.

كليب «عكس الطبيعة» يقترب من 6 ملايين مشاهدة

كما أطلقت منذ أسبوعين فيديو كليب أغنيتها «عكس الطبيعة»، والتي تفاعل معها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، واقتربت من حصد 6 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» في أقل من أسبوعين.

حفلات الزغبي في رأس السنة

وتستعد «الزغبي» الفترة المقبلة لحفلات رأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن تحيي حفلًا كبيرًا في دبي في يوم 17 ديسمبر الحالي، فضلا عن حفلها في ولاية ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 ديسمبر.