تعيين 2102 شاب منهم 132 من ذوي الهمم والعزيمة في البحيرة

عيّنت مديرية القوي العاملة في البحيرة، 2102 شابا من مختلف المؤهلات، بينهم 132 من ذوي الهمم والعزيمة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 5006 من راغبي العمل، فضلا عن استخراج 2050 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، بحسب ما قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

منح اجتماعية

وقال الوزير، بحسب بيان، إنّ المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منح مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و7 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 14 ألف جنيه، ومنحتي وفاة لأسر عاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 72 ألف جنيه لـ25 عاملا من المسجلين، فضلا عن صرف 4422 جنيها رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى.

التفتيش على 460 منشأة دوري وحملات

وأضاف عثمان عبدالرسول، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي من التفتيش على 460 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 21 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 60 منشأة دوري وحملات، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ33 منشأة أخرى، والتفتيش على 317 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

شكاوى عمالية

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 43 شكوى عمالية، جرى تسوية 3 منها وديا، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية، و39 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من عمل 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف لـ57 متدربا ومتدربة.