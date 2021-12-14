البيئة تشارك في «اتحضر للأخضر».. وتطلق مسابقة لإصلاح آثار تغير المناخ

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بين جهاز شؤون البيئة ممثلة في الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وشركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، ممثلة في الدكتور شريف عمر مدير عام شركة Sanofi Consumer Healthcare بمصر والسودان، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وإطلاق مسابقة للحد من آثار التغير المناخي وإصلاح ما فسد في البيئة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، بحسب بيان، عن سعادتها للاهتمام المتزايد للقطاع الصحي بقضايا البيئة، نظرا للارتباط الوثيق بين البيئة والصحة، مؤكدة أنّ وجود نظام بيئي صحي متكامل، يضمن العيش الكريم على كوكب الأرض، مشيرة إلى أهمية توقيع البرتوكول نظرا للأحداث العالمية، من حدة آثار تغير المناخ وقوتها من حيث ارتفاع درجات الحرارة، واختلاف الطقس من سيول وأعاصير وأمطار غزيرة وغيرها، ما يترتب عليه التأثير على الغذاء والمياه والمباني والإنتاج وغيرها من أنماط الحياة.

وتابعت وزيرة البيئة: «اهتمّت الحكومة المصرية بالعمل على دمج البعد البيئي في قطاعات الدولة كافة، وسعت وزارة البيئة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع فئات المجتمع كافة، لنشر فكرة مراعاة البعد البيئي في جميع القطاعات».

جوائز المسابقة متوافق مع البيئة

وعن فكرة توزيع دراجات هوائية على الفائزين بالمسابقة التي ستنطلق في إطار البرتوكول، أكدت فؤاد أنّ الدراجات رسالة من الشباب المصري للعالم كوسيلة للنقل المستدام وتساعد على تقليل الانبعاثات، مشيرة إلى أنّ مثل تلك الأفكار تؤكد ضرورة أن يكون فكر الأجيال المقبلة مختلفا، وأن تصبح البيئة جزءا من حياتهم، وأن يستكملوا تلك المسيرة.

ولفتت إلى أهمية مسابقة الزمن لإصلاح ما تم إفساده في البيئة، مشيرة إلى أنّ المجتمع ككل مسؤول ولابد أن يتشارك الجميع، موضحة أنّه سيتم استكمال التعاون المشترك العام المقبل، في إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخي cop27، موجّهة الدعوة للجميع بالتعاون لإنجاح الحدث العالمي المهم، ولنبعث برساله قوية للعالم أنّ المصريبن جميعا متحدين حول هدف واحد، وهو إظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة، وتقديم نموذج للدول النامية خاصة الأفريقية، لما تستحقه لها ولشعوبها.

اتخضر للأخضر

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار جهود وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها، وانطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، من خلال المشاركة مع جميع الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والتي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 والخطط والمبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة، واتساقًا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وتتضمن مذكرة التفاهم إطلاق وزارة البيئة مسابقة للجمهور في محافظات الجمهورية كافة، على الموقع الإلكتروني للوزارة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، تشمل أسئلة متعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، على أن يتقدم المتسابق بالإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، وتشمل الجوائز 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفي مصر.

ومن المقرر أن تتم المسابقة على 3 فترات زمنية لمدة عام كامل (500 فائز في المرحلة الأولى، و500 فائز في المرحلة الثانية، و1000 فائز في نوفمبر 2022 خلال انعقاد مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ».

من جانبه، قال الدكتور شريف عمر، إنّ شركة سانوفي مصر تتشرف كشركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية أن تكون من أول الشركات التي ترعى مبادرة «اتحضر للأخضر»، لزيادة الوعي البيئي كجزء من استراتيجية الشركة للخدمة المجتمعية، إذ يساهم رفع الوعي بقدر كبير في الوقاية من العبأ الذي قد يؤثر على الصحة وبالتالي على إنتاجية الفرد في المجتمع.

زيادة الوعي البيئي

وأضاف أنّ مشاركتنا ودعمنا لهذه الحملة تهدف لزيادة الوعي البيئي بين أوساط المجتمع، وهي رسالة تشجيع لكل أفراد الأسرة وشرائح المجتمع كافة، للتصدي للتحديات البيئية والحد من تلوث الهواء، الذي يؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان ويترتب عليه تعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض مثل الحساسية والربو واضطراب الانسداد الرئوي المزمن.

وأوضحت غادة ميشيل، رئيس قطاع الاتصالات والخدمة المجتمعية بالشركة، أنّ شركة سانوفي مصر تساهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة بمجال الحفاظ على البيئة، من خلال تطبيق برامج لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، مثل طرح اللمبات الموفرة للطاقة في جميع مباني الموقع، وطرح أنظمة الخلايا الشمسية.

وبدأت شركة سانوفي منذ عام 2010 الانتقال من استخدام الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي، ما أدى إلى توفير 52% من إجمالي استهلاك الطاقة، كما تستخدم الشركة في مجال إعادة تدوير المياه، منهجيات عالية التقنية لتوفير المياه لضمان أقصى استخدام لها.

وعلى ذلك بدأ إعادة تدوير المياه المستخدمة في صناعة الأمبولات عام 2014 ما وفر 80% من استهلاك المياه المستخدمة في عملية التصنيع، كما خصصت الشركة في مجال إدارة المخلفات، أماكن معزولة للمخلفات الخطرة، فضلا عن عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة لمعالجة جميع المخلفات وإعاده تدويرها، ما أدى إلى زيادة إعاده تدويرها بنسبة 84%، وساعدت كل هذه التقنيات المتبعة في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة (الإنسان ، الطاقة ، الماء، التربة).