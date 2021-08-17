طقس الثلاثاء حار على القاهرة الكبرى.. والعظمى في أسوان 42

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما توقعت أيضا أن يكون مائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس في فترة الليل

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا، وأن تتكون شبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وهو ما يقلل بدوره الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25.

سيوة العظمى 35 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 27.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 36 الصغرى 25.

السويس العظمى 36 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 35 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 26.

المنيا العظمى 36 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 26.

قنا العظمى 40 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.

أسوان العظمى 42 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 27.

حلايب العظمى 34 والصغرى 28.