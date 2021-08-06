طقس أسوان: عاصفة ترابية وأمطار وغيوم وارتفاع درجة الحرارة

يشهد طقس أسوان، مساء اليوم الجمعة، عددا من الظواهر المناخية، في مقدمتها عاصفة ترابية وأمطار في بعض الأجزاء الجنوبية للمدينة، حيث تصاعدت الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئي على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوي، سواء الجنوبي «أسوان- أبو سمبل» أو الغربي «أسوان- القاهرة»، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وخلال متابعتها طقس أسوان قررت المحافظة رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسبا لأي أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة المقبلة، كما تم تجهيز غرفة عمليات المحافظة لاستقبال أي بلاغات خاصة بحالة الطقس.

طقس أسوان: أمطار بوادي كركر

وشهدت قرية وادي كركر، التي تقع جنوبي مدينة أسوان، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وسط حالة من كثافة الغيوم في سماء المدينة، وفي الوقت ذاته استعدت محافظة أسوان لاستقبال أي طوارئ خلال الفترة المقبلة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض جنوب البلاد لأمطار غزيرة متوقعة، على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد متوقعة في أي وقت.

طقس أبوسمبل جنوبي أسوان

كما تعرضت مدينة أبو سمبل السياحية، التي تقع على مسافة 280 كيلومترا، جنوبي محافظة أسوان، مساء أمس، وبعض أماكن بتوشكى، جنوبي أسوان، لأمطار خفيفة متقطعة على بعض الأماكن، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أصدر توجيهاته، أول أمس، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضا ببحيرة ناصر، بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب هبوب عاصفة ترابية ورياح شديدة، اليوم، أدت لانخفاض مستوى الرؤية أمام حركة البواخر السياحية والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وناشد محافظ أسوان قائدي السيارات المختلفة تخفيف السرعة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، ولاسيما الطريق الصحراوى الغربي، وطريق أبو سمبل السياحي، مؤكدا أن هناك تواصلًا مستمرًا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

طقس أسوان غائم

وتشهد محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة منذ أيام، حيث شهدت طقسًا حارًا ورطوبة عالية، مع جو غائم وسحب كثيفة، في مراكز المحافظة، وصلت إلى 18%، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيًا في الأيام القليلة المقبلة.