الأمم المتحدة تدين الاستيلاء على المساعدات في أثيوبيا

إدانة شديدة عبّر عنها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب استيلاء عدد من المسلحين على شاحناته التي كانت في طريقها إلى قطاع كبير من المواطنين الأثيوبيين الذين يعانون أوضاع معيشية صعبة.

سرقة ونهب وتهديد

وكانت الشاحنات، تعرّضت للسرقة والنهب من قبل الجماعات العسكرية في ديسي وكومبولتشا بمنطقة أمهرة بإثيوبيا، ولم يكتف المسلحون بالسرقة بل وجهوا تهديدات عنيفة للموظفين، ووفقاً لما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة، قامت مجموعة مسلحة مساء العاشر من ديسمبر، بالدخول إلى مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في كومبولتشا، وسرقت 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة.

إعادة بعض الشاحنات وفقدان عدد آخر

ويشار إلى أنّه من المرجح أن تكون مجموعة تابعة إما لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية أو لقوة عسكرية متحالفة معها، وراء عملية الاستيلاء المسلح، وعقب عمليات السرقة تمت إعادة معظم الشاحنات منذ ذلك الحين، إلاّ أنّه لا تزال هناك 3 شاحنات مفقودة، وأبلغ برنامج الأغذية العالمي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في ديسي التي تساعد على استعادة الشاحنات المتبقية، بذلك.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي والشركاء على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر مهاجمة إمدادات الإغاثة أو تدميرها أو اختلاسها أو نهبها، أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «تظل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والشركاء على رأس أولوياتنا، وندعو إلى الإفراج الفوري والآمن عن موظفينا وزملائنا ومركباتنا».

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أفاد الأسبوع الماضي باستمرار نزوح الأشخاص بسبب النزاع في أمهرة وعفر وغرب تيجراي، في الوقت الذي تقدّر الأمم المتحدة الحاجة الماسة لنحو 9.4 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية في تلك المناطق الثلاث.