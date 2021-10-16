برنامج الأغذية العالمي: كل درجتين «زيادة» في الحرارة تدفع 100 مليون شخص نحو الجوع

علقت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تحذيرات مسؤول أممي من تأثير التغيرات المناخية في اليوم العالمي للغذاء، قائلة إن العالم منظومة متصلة ببعضها البعض على كل المستويات، ويتم النظر إلى التغيرات المناخية التي ضربت العالم.

الجفاف يضرب الساحل الأفريقي بسبب تغير المناخ

وأضافت عطيفة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أنَّ التغيرات المناخية التي تم ملاحظاتها تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء العالم، وموجات من الجفاف في كثير من الدول، وفيضانات في دول أخرى، وكل ذلك من شأنه الإضرار بالفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، والفئات الفقيرة، مثل دول مدغشقر والساحل الأفريقي بشكل عام، فالجفاف بدأ في ضرب هذه المناطق.

الجفاف سيؤثر على الزراعة وصغار المزارعين

وأشارت إلى أن الجفاف من شأنه التأثير الكبير على المحاصيل الزراعية والمجتمعات التي تعتمد على الزراعة وصغار المزارعين، وعادة ما يكونون من الأفراد الذين يعانون الفقر، ودائمًا المجتمعات الفقيرة في معظم الأحيان في العالم تكون مرتبطة في المناطق الريفية والمجال الزراعي.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، أطلقت تحذيرًا عند تسجيل درجات زيادة في الحرارة، فكل زيادة درجتين في الحرارة سيكون في مقابلهما 100 مليون شخص سيُدفع بهم إلى الجوع بسبب زيادة معدلات الحرارة.

الدول الصناعية الكبرى تسببت في التغيرات المناخية

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون هناك تكاتف مع المجتمع الدولي، وليس فقط دولة واحدة، فدولنا ليست لها ذنب في التغيرات المناخية، بل إن الدول الصناعية الكبرى هي التي تسببت إلى حد كبير في الوضع الحالي، لذا لا بد من وجود تكاتف بصورة عامة من المجتمع الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية.