ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 74 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الأعاصير التي اجتاحت عدة ولايات أمريكية، ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن حاكم كنتاكي «أندي بشاير»، تسبب الأعاصير في مقتل 74 شخصًا على الأقل، إضافة إلى 13 آخرين في ولايات أخرى، وأشار «بشاير»، إلى أن التوصل إلى حصيلة إجمالية للقتلى، بالإضافة إلى حجم الأضرار المادية، قد يستغرق عدة أسابيع، كما أكد أن 105 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، بعد أن ضربت أربعة أعاصير الولاية قبل أيام، مرجحا أن يرتفع عدد القتلى، وتتراوح أعمار الضحايا بين خمسة أشهر و86 عاما، لافتا إلى أن 6 قُصّر من بين الضحايا، إضافة إلى 8 مجهولين.

وتركزت معظم الوفيات في منطقة «مايفيلد»، بمقاطعة جريفز، ومن المقرر أن تقوم سلطات الولاية بصرف مبلغ خمسة آلاف دولار لكل عائلة فقدت شخصا جراء الأعاصير.

البيت الأبيض: كبار المسئولين أطلعوا الرئيس على أخر تطورات الوضع

وأعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن كبار المسئولين الأمريكيين أطلعوا الرئيس جو بايدن على أخر تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير والعواصف التي اجتاحت عدة ولايات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في أضرار كبيرة، وذكر البيت الأبيض في بيانه أن مسئولي وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارىء أطلعوا الرئيس بايدن على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.

تضارب الأنباء بشأن زيارة بايدن للمناطق المنكوبة

وترددت أنباء عن زيارة الرئيس بايدن للمناطق المنكوبة في ولاية كنتاكي، غدا، بحسب صحيفة واشنطن بوست، لكن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية: «لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، فهناك الكثير من التطورات، ولكننا أوضحنا لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغي بكافة احتياجاتهم مهما كانت، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا».

واجتاحت أعاصير مدمرة عدة ولايات أمريكية، مخلفة دمارا هائلا على مساحة وصلت إلى مئات الكيلومترات وأدت إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة آخرين بجروح، فيما تتواصل عمليات البحث أملا في العثور على ناجين.