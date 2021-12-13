الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في كنتاكي بسبب الأعاصير

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي، الواقعة في منطقة جنوب الولايات المتحدة، بسبب الأعاصير التي اجتاحت المنطقة وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إن الأعاصير التي اجتاحت مناطق من الولايات المتحدة كانت من بين الأكبر في تاريخ بلاده.

وكان حاكم الولاية الأمريكية، آندي بشير، طلب في وقت سابق، من الحكومة الأمريكية، إعلان «كنتاكي» منكوبة بكارثة كبرى، وهي درجة أعلى من تصنيف الطوارئ الحالي، مما سيوفر أموالا فدرالية إضافية للتعافي.

استمرار البحث عن ناجين في أجزاء من 6 ولايات أمريكية

واستمر البحث عن ناجين في أجزاء من 6 ولايات أمريكية، دمرتها الأعاصير القوية، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ان عشرات الأمريكيين باتوا في عداد المفقودين بعد أن دُمرت بلدات بأكملها في نحو 30 إعصارا ضربت المنطقة الجمعة الماضية.

وكانت السلطات الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن أملها ضئيل في العثور على ناجين تحت الأنقاض.