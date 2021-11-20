سكرتير محافظة قنا يتابع إصلاح خط مياه الشرب بـ«أبوتشت» بعد كسره أمس

تابع المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث بأحد خطوط المياه بمدينة أبوتشت، رافقه الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والمهندس أسعد عبدالباقى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت، وذلك بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

كسر في ماسورة مياه قطرها 800 ملي

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الكسر الذي حدث مساء أمس فى خط مياه قطر 800 ملم، أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن 14 قرية كان يغذيها خط المياه، مشيرا إلى أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، انتقل فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحدث وتم الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه التى تسربت جراء الكسر، والدفع بمعدات الحفر ويجرى العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح خلال ساعات قليلة تمهيدا لإعادة ضخ المياه إلى القرى المتضررة.

تحويل حركة مرور شوراع أبوتشت

وأضاف «الطيبى» أنه جرى التنسيق مع إدارة مرور قنا لتحويل حركة سير السيارات إلى طرق بديلة أثناء فترة الإصلاح لضمان تحقيق السيولة المرورية، موجها مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق عقب انتهاء أعمال الإصلاح وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق لتوصيل المياه.