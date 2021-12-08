تفاصيل إلغاء ندوة بـ جامعة جنوب الوادي بعد إصابة 21 طالبا بالاختناق

ألغت جامعة جنوب الوادي، ندوة شعرية كانت تنظمها إحدى الأسر الجامعية بالصالة المغطاة والتي تسببت في إصابة 21 طالبا وطالبة بالاختناق نتيجة التدافع الرهيب.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان صحفي: «فى معرض ما حدث أثناء الفاعلية الطلابية التى كانت تنظمها إحدى الأسر الجامعية بالصالة المغطاة والتى تسع أكثر من 2000 مقعد، حيث أوضح أن الجامعة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وكذلك منع عدم المتلقين للقاح المضاد لفيرس كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعي والتزاما من الجامعة بعد عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها لتنفيذ الأنشطة الطلابية لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب وتحصينه ضد الشائعات وحروب الجيل الرابع».

جامعة جنوب الوادي: تزاحم رهيب حدث بين الطلاب خارج الصالة المغطاة

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي فقد نظمت إحدى الأسر الجامعية ندوة شعرية واكتفت بالعدد المطلوب لشغل مقاعد الصالة المغطاة التزاما بالإجراءات الاحترازية ولكن حدث تزاحم رهيب بين الطلاب خارج الصالة المغطاة وتدافع بغية الدخول، ما أدى إلى حدوث بعض حالات شبه الاختناق، ولما كانت سيارات الإسعاف متواجدة أمام الصالة المغطاة وهذا إجراء طبيعي ومتبع في كل الفعاليات التي تقام داخل الجامعة تحسبا لحدوث أى طارئ، وتعاملت سيارات الإسعاف سريعا وقامت بنقل 21 طالبا وطالبة إلى المستشفى الجامعي بحالات شبه اختناق.

إلغاء الندوة حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات

وكان الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، قد وجه بإلغاء الندوة حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للأبناء المصابين باشتباه اختناق، مؤكدا أنه في تمام الساعة السابعة مساء تم اكتمال خروج جميع الحالات من مستشفيات الجامعة بصحة وعافية.