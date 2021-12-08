جامعة جنوب الوادي.. تفاصيل اختناق الطلاب والطالبات في حفل أميرة البيلي

شهدت جامعة جنوب الوادي عدة أحداث أمس الثلاثاء، أبرزها، إصابة 21 طالبا وطالبة باختناق خلال حفل للشاعرة أميرة البيلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الطلاب الجامعة، وجميعهم خرجوا بعد تلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة، كما أعلنت الجامعة أنها سوف تشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي «رؤية المستقبل»، كما نظمت كلية التمريض ندوة عن مناهضة ختان الإناث.

جامعة جنوب الوادي.. إصابة 21 طالبا وطالبة بحالة اختناق

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن سيارات الإسعاف تعاملت ونقلت 21 طالبا وطالبة إلى المستشفى الجامعي بحالات شبه اختناق، أصيبوا أثناء الفاعلية الطلابية التي كانت تنظمها إحدى الأسر الجامعية بالصالة المغطاة للشاعرة أميرة البيلي.

وأكد «غرباوي» أنه وجَّه بإلغاء الفعالية حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، ووجَّه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للأبناء المصابين باشتباه اختناق، مؤكدا أن جميع الحالات خرجت من مستشفيات الجامعة بصحة وعافية.

وكشف أن إحدى الأسر الجامعية نظمت ندوة شعرية، واكتفت بالعدد المطلوب لشغل مقاعد الصالة المغطاة وعددهم 2000 طالب وطالبة ولكن حدث تزاحم رهيب بين الطلاب خارج الصالة المغطاة وتدافع بغية الدخول، ما أدى إلى حدوث بعض حالات شبه الاختناق.

رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في المنتدى العالمي للتعليم

غادر الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي، محافظة قنا للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي تحت عنوان «رؤية المستقبل» والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في الفتره من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في العاصمة الإدارية، ويشارك فيه أكثر من 13 ألف مشارك.

كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي تنظم ندوة ضد ختان الإناث

نظمت كلية التمريض جامعة جنوب الوادي، ندوة عن مناهضة ختان الإناث، ودارت أحداث الندوة حول دور التمريض ومنع حدوث تلك العملية في قنا وصعيد مصر.