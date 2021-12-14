خطوات تسجيل الشركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية.. التقديم ينتهي غدا

وجّهت مصلحة الضرائب المصرية تحذيرًا للشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الخامسة بسرعة التسجيل في المنظومة الجديدة قبل حلول 15 ديسمبر الحالي، إذ أهابت بجميع الشركات والممولين بمأمورية الاستثمار بالقاهرة، وخاصة شركات المنطقة الحرة الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل حلول منتصف الشهر الحالي.

التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتتمثل البيانات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية في الآتي:

ـ رقم تسجيل الشركة.

ـ البريد الإلكتروني للشركة.

ـ رقم «هاتف/ موبايل» الشركة.

ـ اسم مفوض الشركة باللغة العربية والإنجليزية.

ـ الرقم القومي للمفوض.

ـ رقم موبايل المفوض.

ـ البريد الإلكتروني للمفوض.

وبعد تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على المنظومة يقوم الممول بالخطوات التالية:

ـ التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول، وتقديم التفويض، معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

ـ استلام الممول صورة من التفويض، مختومة بختم المأمورية.

ـ إرسال بريد إلكتروني للمأمورية التابع لها الممول، يُرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية، وصورة شهادة التسجيل الضريبي، وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض، وذلك على أحد الإيميلات التالية:

مركز كبار الممولين: eInvoice@eta.gov.eg.

مركز متوسطي الممولين: MTC-einv@eta.gov.eg.

مركز كبار مهن حرة: LPC-einv@eta.gov.eg.

ـ تُرسل الدعوة إلى البريد الالكتروني، الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وإرسال الإيميل.

ـ وفي حالة مواجهة أي مشكلة تخص قبول الدعوة لتسجيل الممول على المنظومة، أو أي استفسار بخصوص التسجيل، يقوم الممول بإرسال المشكلة، على الإيميل g.com.efinance@support_einvoice.

- عند إرسال الإيميل يجب أن يحتوي موضوع subject الإيميل على اسم الشركة، ورقم التسجيل، والغرض من الإرسال «التسجيل».

بالنسبة للمنشآت الفردية

في حالة أنّ المفوض هو نفسه مالك المنشأة، يتم تقديم البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن في حالة تفويض أحد الأشخاص نيابة عن صاحب الشأن يقوم بتقديم ما يفيد ذلك قانونًا «تفويض بنكي أو توكيل عام حديث» وتحقيق الشخصية الخاص به.

بالنسبة لشركات الأشخاص

يتم تقديم تفويض بنكي أو توكيل رسمي عام حديث من ممثل الشركة بصفته، وفي الحالتين يتعين وجود سجل تجاري حديث منذ ثلاثة شهور على الأكثر وتحقيق الشخصية الخاص بالمفوض.

بالنسبة للشركات المهنية وشركات المقاصة

يتم تقديم تصريح مزاولة المهنة وكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي للمفوض.

وأتاحت المصلحة من خلال موقع مصلحة الضرائب خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم «443» لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن لهذه الشركات التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.