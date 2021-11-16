«الضرائب»: تطبيق الفاتورة الإلكترونية بـ12 ألف شركة

قال أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، اليوم، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إبريل المقبل، يزيد من الدخل الذي يساعد الدولة في تنمية مواردها، لافتا إلى أنه تم تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 12 ألف شركة بإجمالي 600 ألف فاتورة وسط توقعات بزيادة كبيرة الفترة المقبلة.

مصلحة الضرائب تستفيد من الفاتورة الإلكترونية

وأضاف «عبد الرحمن» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على شاشة«dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمكن مصلحة الضرائب من مراجعة الفاتورة، والتأكد من توثيق حركة البيع، وإعطاء رقم مميز لكل فاتورة، ويتم إخبار البائع بالفاتورة والمشتري وتحقيق ثروة معلومات لدى الدولة لتتخذ القرارات بشكل أفضل.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وطبقت وزارة المالية مشروع الفاتورة الإلكترونية مؤخراً، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بتوجيه من الحكومة المصرية؛ حرصاً على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين، ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.

وقال أحمد الحداد، مدير عام إحدى الشركات، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية المبتكرة التي طرحتها الشركة داخل مصر، تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم.

ومن جانبه، قال كريم شحاتة، رئيس قطاع الأعمال بإحدى شركات الاتصالات، إن حلول الإدارة المالية من أكثر الحلول التي تبحث عنها الشركات حاليا في ظل خطة الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومن هنا تأتي أهمية التحول لنظام الفاتورة الإلكترونية.