تعليم جنوب سيناء: 6000 طالب في انتظار وصول لقاح كورونا

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، إن المديرية استعدت لبدء حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها ضد فيروس كورونا المستجد، وقال إن جميع العاملين في قطاع تعليم جنوب سيناء بداية من طابا وحتي رأس سدر، حصلوا على جرعتي لقاح كورونا بنسبة بلغت 100%.

وأضاف «عقل» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه جرى عقد اجتماع مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لوضع خطة بدء حملة التطعيم فور وصول اللقاح إلى مديرية الصحة بجنوب سيناء.

حملة التطعيم تستهدف 6000 طالب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي الطلاب المستهدفين من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا نحو 6000 طالب وطالبة، في مرحلة الثانوي العام، الثانوي الفني بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أن التطعيم اختياري بالنسبة للطالب، ويشترط الحصول على موافقة كتابية من ولي أمر الطلاب بأن يسمح بحصول ابنه على اللقاح.

متابعا: «فور وصول اللقاح إلي المديرية سوف يتم الإعلان في المدارس وتحديد الأعداد التي سوف تحصل على اللقاح، وفحصنا ما يقرب من 17 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية ضمن حملة 100 مليون صحة».

افتتاح ثلاث فصول ذكية

وأكد محمد عقل، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تسلمت 7 فصول ذكية توزع على الوديان والتجمعات البدوية بهدف محاربة ظاهرة التسرب من التعليم، ونشر الثقافة في الوديان، مضيفا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سوف يفتتح ثلاث فصول ذكية في وادي مندر بعد أن جرى تسليمها وهي مجهزة بشاشات عرض «سبورة إلكترونية» 65 بوصة، ومكيفة وتسع لنحو 40 طالب وطالبة.