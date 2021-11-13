جامعة الملك سلمان تنظم يوما ترفيهيا لطلاب «وادي مندر» بشرم الشيخ

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ يوما ثقافيا وترفيهيا لعدد من الطلاب بمدرسة التحرير بـ«وادي مندر»، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنَّ اهتمام القيادة السياسية بتنمية الوديان والتجمعات البدوية لم يتوقف بل شهدت الوديان تطورًا في أقل من 6 سنوات، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد وادي دون مدرسة أو كهرباء، كما أن هناك قوافل طبية حياة كريمة تتجول في الوديان لتوفير وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مقر إقامتهم وصرف العلاج بالمجان.

قوافل «حياة كريمة» الطبية تخدم أهالي الوديان

وأشار «عقل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنَّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يزور الوديان وكل المدارس بشكل مستمر، لمتابعة مستوى الطلاب وحل أي مشكلات، مضيفًا أنَّ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بدأت اليوم السبت، تلقي طلبات المعلمين للعمل بنظام الحصة في مدارس المحافظة وبهذا يكون قد تم القضاء على أزمة نقص المعلمين.

يوم ترفيهي لطلاب مدرسة وادي مندر الابتدائية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه في إطار المشاركة المجتمعية وبالتعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ ومديرية التربية والتعليم نظمت الجامعة يوما ثقافيا وترفيهيا لعدد 30 طالب وطالبة بمدرسة التحرير بوادي مندر التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

شهد اليوم الترفيهي والثقافي، حضور الدكتور تامر محمد عباس وحنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ والدكتور كريم رشوان بجامعة الملك سلمان ومشرفي مدرسة التحرير بوادي مندر وطلاب وطالبات السياحة والفنادق بالجامعة.

وقدم «عقل» الشكر للجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات السياحة والفنادق بالجامعة على استضافتهم وتنظيم الفعالية، مثمنًا الدور التنويري والاجتماعي الهام للجامعة في نشر الوعي وتنمية المجتمع بجنوب سيناء.

وأكّد «عقل»، أنَّ جامعة الملك سلمان منارة ستغير تركيبة ومعالم الشخصية بجنوب سيناء نحو عالم ومستقبل واعد لأبنائنا وبناتنا، لافتا للمواهب الفطرية التي يتمتع بها طلاب وطالبات الوديان، ومشيرًا لدور المكان والطبيعة في صقل مواهبهم الفطرية، موجهًا بضرورة استثمار تلك المواهب للاستفادة بها لاسيما في التخصصات الحديثة في مجالات الدراسة بالجامعة.

وتضمنت فقرات الحفل عدة أنشطة وفقرات فنية وترفيهية للطلاب وسط جو من البهجة والمرح بين الطلاب.