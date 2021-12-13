بعد حادث كريم الهواري.. تعرف على عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور

هزّت واقعة حادث كريم الهواري قلوب الجميع بعد أن تسبب الشاب الطائش صاحب العشرين عام وابن أحد أكبر رجال الأعمال في مصر، في وفاة 4 شباب بعد أن اصطدم بهم بسيارته التي يصل سعرها إلى 4 ملايين جنيه، وأوضحت النيابة أن حادث كريم الهواري كان بسبب تعاطيه المواد مخدرة والكحولية، ويتساءل البعض على منصات التواصل الاجتماعي عن عقوبة تجاوز السرعة مثل ما حدث في حادث كريم الهواري، ويوضح «الوطن» في هذه السطور عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور.

عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور الحالي

وشمل قانون المرور القديم مجموعة من العقوبات لمن يخالف القانون، حيث نص على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، ومخالفة تعليمات المرور يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد عن 500 جنية، وهو ما يعني أنه إذا طبق أحكام القانون على حادث كريم الهواري بمخالفته قواعد المرور والقيادة تحت تأثير المخدر ستكون العقوبة المتوقعة الحبس والغرامة، لكن في هذه الحالة أنه تسبب في وفاة أشخاص بسبب مخالفة قواعد المرور فتكون العقوبة مغلظة.

عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

وأوضح قانون المرور الجديد، أن التعديلات الجديدة التي تمت على القانون تضمنت تغليظ عقوبات من يخالف القانون، حيث نص القانون الجديد فيما يخص حادث كريم الهواري على أن تجاوز السرعة المقررة يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 1500 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه، ويجوز التصالح على هذه المخالفة بين الطرفين.

عقوبة مرتكب حادث كريم الهواري

وفي هذا الصدد قالت المحامية دينا المقدم، إن عقوبة حادث كريم الهواري المتوقعة من واقع قانون المرور الحال الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في حال القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر بشكل قاطع وبما لا يحتمل التأويل تعرض الأرواح والممتلكات للخطر وهو الأمر الذي استوجب تغليظ العقوبة حال ثبوت وقوعه، ووفقا لنص المادة (76) من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها».

وأشارت دينا المقدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.