السكر والقمح وزيت الصويا.. سلع مرشحة لانخفاض سعرها في 2022

تترقب الأسواق موقف أسعار السلع الغذائية مع اقتراب العام الجديد من بدايته، في وقت تشهد الأسعار العالمية ارتفاعات جنونية على خلفية موجة التضخم المتزايد بفعل زيادة الطلب ونقص الإمدادات وأزمات الشحن وسلاسل الإمداد، ورغم موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية على مدار العام الحالي، واستمرارها لفترة زمنية «غير معلومة»، إلا أنّ هناك عددا كبيرا من السلع الغذائية مرشح لانخفاض في الأسعار خلال العام 20222، وعلى رأسها السكر وزيت الصويا والقمح.

أسعار السكر الأبيض المكرر تتجه إلى الانخفاض

ووفقا لتقرير اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تتجه أسعار السكر الأبيض المكرر إلى الانخفاض بحلول الربع الأول من العام المقبل، حيث توقع التقرير تراجع الأسعار إلى 501.4 دولار للطن، من 511.4 دولار للطن في نوفمبر الماضي، كما توقع هبوط أسعار السكر الخام بنحو 22 دولارا، ليصل إلى 413 دولارا للطن في مارس المقبل، مقارنة مع 435 دولارا في نوفمبر الماضي.

وضمت قائمة السلع المرشحة للهبوط، القمح، الذي توقع التقرير انخفاضه إلى 303.3 دولار للطن، مقارنة مع 304.5 دولار للطن في نوفمبر الماضي، كما توقع التقرير انخفاض زيت النخيل، بنسبة كبيرة في مارس المقبل، ليتراجع من 1124 دولارا للطن، إلى 952 دولارا في مارس، وهو الأمر ذاته في حالة زيت الصويا، إذ يتوقع انخفاض سعر الطن إلى 1258 دولارا، من 1307.3 دولار في نوفمبر الماضي.

أسعار القمح مرشحة للانخفاض

ورصد التقرير انخفاض بعض أسعار السلع بالفعل خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت أسعار الأرز «كسر 5%» بقيمة دولار، ليصبح سعر الطن 400 دولار مقابل 401 دولار في أكتوبر، كما انخفض سعر الأرز «كسر 25%» إلى 394 دولارا في نوفمبر، من 395 دولارا للطن في أكتوبر الماضي.

وتراجعت أسعار زيت الزيتون البكر من 2959 يورو للطن في نوفمبر، إلي 2924 يورو في أول ديسمبر الحالي، كما توقع التقرير انخفاض سعر زيت الصويا من 1307 دولارات للطن في نوفمبر، إلى 1258 دولارا للطن في مارس المقبل.