أستاذ اقتصاد بترولي: شركات الغاز تتجه نحو تلافي خسائر انخفاض الأسعار

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، إن الشركات العاملة في قطاع الغاز الطبيعي بشكل عام تتجه نحو تلافي الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار الغاز عن طريق تقليل مصاريفها الرأسمالية والتشغيلية ولذلك فإن مشاريع الغاز المسال العالمية تواجه مصاعب غير مسبوقة في تصدير إمداداتها من الغاز المسال لأسواق الاستهلاك الرئيسية، حيث انخفض طلب كبار المستوردين -مثل الصين والهند- على الغاز المسال مع إغلاق النشاط الاقتصادي بهما في الربع الأول من العام.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أن هناك عددا من الشركات الصينية والهندية أعلنت تأجيلها لعقود استيراد الغاز المسال مع انخفاض الطلب بالسوق المحلية، وأرجأت شركات صينية (مثل: مؤسسة البترول الصينية "بتروتشاينا"، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري) استلام بعض شحنات الغاز المسال من موردين في أستراليا وماليزيا وقطر في مارس الماضي، وبالمثل، فقد أصدرت شركة "بترونت"، أكبر مستورد في الهند قرارا بإعادة جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن منتجي الغاز المسال في الولايات المتحدة لم يكونوا بمأمن عن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تشير ترجيحات إلى أنه تم إلغاء نحو 20 شحنة على الأقل للغاز الطبيعي المسال الأمريكي في أبريل الماضي من قبل المشترين في آسيا وأوروبا أيضًا.