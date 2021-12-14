عايدة فهمي تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

تقدم الفنانة الكبيرة «عايدة فهمي»، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم الثلاثاء، بمسرح البالون الساعة السادسة مساء، وسيشهد حفل الافتتاح تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية، وعرض مسرحية «Deals with God صفقات مع الرب»، من إنتاج فرقة «جوليا ماريا كوخ»، للمخرجة جوليا ماريا كوخ.

والعرض ينافس ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويدور حول رغبة الإنسان في العبادة واحتياجه لاتباع قوة ما تحمي ضعفه وتوجهه ليسلم لها في النهاية من خلال ست شخصيات تدخل إلى الفضاء المسرحي عبر ثلاث غرف مختلفة، لتبدأ كل شخصية فيها في التحول جسدياً لتخلق صورة ما إلا أن تلك الصور لا تبقى إلا لفترات قصيرة حيث تكون أجساد تلك الشخصيات من خلال الرقص والتعبير الجسدي أيقوناتها الخاصة والتي تتميز بأنها خارقة ودون نقاط ضعف وكأنها أتت لتتولى مقاليد الأمور في عالم يسوده الضعف والتشتت وكأنها تعبير عن رغبتنا كبشر في الاستسلام لشيء يجذبنا ويلفت انتباهنا ويخترق وعينا ليستولي عليه في النهاية .

أبرز المعلومات عن عايدة فهمي

الفنانة عايدة فهمي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 980 ، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أبرز أعمالها في السينما «الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين»، ومن أهم مسلسلاتها «نحيب زاهي زركش، أرابيسك ، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة».

وشاركت في الكثير من الأعمال المسرحية منها «ع الرصيف ، هي في حياة الرسول، روايح ، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف واجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب»، وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة، دور أول نساء، بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية «حريم النار»، ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما «فريدة»، ومسرحية «سنووايت وعصابة الأقزام».