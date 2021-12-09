14 عرضا تتنافس على جوائز «المسرح التجريبي» بدورته الجديدة.. تصل إلى مليون جنيه

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل دورته الثامنة والعشرين، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قابيل.

وقدمت المؤتمر المذيعة أمل نعمان التي رحبت بالحضور واستدعت الفنانة منى سليمان رئيس لجنة متابعة العروض والفرق لاعلان عدد العروض المتنافسة علي جوائزه التي تصل لمليون جنيه مصري .

14 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائز مهرجان

وقالت «سليمان»، إن 285 عرضا تقدمت للمهرجان هذا العام، وشاهدت لجنة المشاهدة واختيار العروض الأجنبية 167 عرضا، برئاسة الدكتورة دينا أمين، وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي، والفنان أحمد مختار، والسنوغراف الأمريكي جون هوي.

واختارت اللجنة 12 عرضا دوليا، هي «أنتيجون» للمخرجة viktoria mastrogianni من اليونان، وعرض «إتفاقات مع الإله» للمخرجة julia maria koch من ألمانيا، وعرض «ماريا زيتون» للمخرج أمين كميل من أندونيسيا، و«كاليجولا» للمخرج oleksandr kovshun من أوكرانيا.

كما اختارت اللجنة عرض «مامي واتا» للمخرج TD moyo من إنجلترا، وعرض «الملهاة الأخيرة» للمخرج مهند كريم كازار من الإمارات، وعرض «هدوء تام» للمخرج عبدالله البكري من البحرين، وعرض «أي ميديا» للمخرج سليمان البسام من الكويت، وعرض «الخنزير» للمخرج سيد ماجد السهاتي من السعودية، و«النسر يسترد أجنحته» للمخرج وليد عمر بابكر محمد من السودان، وعرض «منطق الطير» للمخرج نوفل عزارا من تونس، ومن فلسطين عرض «970» كيروغراف إبراهيم فينو ومتابعة فنية أحمد طوباس.

أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار

أما لجنة المشاهدة واختيار العروض المصرية فقد شاهدت 118 عرضا، وتشكلت من الدكتورة عايدة علام، والفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور أيمن الخشاب، والناقد باسم صادق، والناقد محمد الروبي، والمخرج هشام عطوة.

واختارت اللجنة عرضين لتمثيل مصر بالمسابقة الرسمية هما «ديفيله - 19» للمخرج وليد عوني من إنتاج دار الأوبرا المصرية، وعرض «الجوزاء» للمخرج سمير نصري من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

‏وعلى هامش المهرجان يعرض «حبترونكس» للمخرج عزت إسماعيل من إنتاج ستوديو عزت للرقص المعاصر، كما يعرض «الطريقة المضمونة للتخلص من البقع» للمخرج محمود جمال مرسي، ومن إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.

كذلك سيعرض شرفيا المسرحية السويسرية «jane thebrave» للمخرجة gardi hutter.