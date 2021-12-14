قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2022   

­­­­­­صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2022، المقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/12/2021 وذلك وفقا للشروط الآتية:

أولا: المؤهلات العليا:

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، الحاصلين على مؤهلهم الدراسي، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 حتى آخر يناير 2022.

- خريجو كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 حتى آخر يناير 2022.

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2002 خريجي العام الدراسي 2020/2021 الفترة من أول فبراير 2021 إلى آخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20/1/2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 3/2 حتى 19/2/2022.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2021 حتى آخر يناير 2022.

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من مواليد 2002 خريجي العام الدراسي 2020/2021، الفترة من أول فبراير 2021 إلى أخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10/2/2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من20/2 وحتى 23/2/2022 .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2001 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25/12/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 9/1 وحتى 2/2/2022.

رابعا: غير ذوي المؤهلات (العاديين):

مواليد اشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 16/2/2022، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24/2 وحتى 9/3/2022.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوي المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات إضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

يذكر أنّه جرى تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: https://tagned.mod.gov.eg، وكذلك بريد الكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (mod.gov.eg@tagneed)، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( ‪26351195‬ / ‪02 - 26339581‬ / 02 )، وجرى إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر 15499.