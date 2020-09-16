عاجل.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة "مرحلة يناير"

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2021، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم السبت 26 سبتمبر 2020 وذلك وفقاً للشروط الآتية:

المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000، من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير2020 حتى آخر أغسطس 2020.

- خريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ فترة التدريب من أول فبراير 2020 حتى آخر أغسطس 2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20 أكتوبر 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2 نوفمبر حتى 24 نوفمبر 2020.

المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى أخر يوليو 2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 11 نوفمبر 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 نوفمبر2020 وحتى 28 نوفمبر 2020.

المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط، وكذا مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2000 م وما قبلها خريجي العام الدراسي 2019-2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 26 سبتمبر 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 7 أكتوبر2020 وحتى 1 نوفمبر 2020.

غير ذوي المؤهلات

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) من عام 2001 والمتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 18 نوفمبر2020، على أن يتمّ تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 29 نوفمبر2020 وحتى 12 ديسمبر 2020.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم.

كما تتضمن الأوراق، المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوي المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات إضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر، أنَّه تمّ إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: https://tagned.mod.gov.eg، كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: mod.gov.eg@ tagneed.