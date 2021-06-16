قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2021

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2021، والذين سيتمّ استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.

وخريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى آخر أغسطس 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيدمن سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10/8/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 21/8 حتى 11/9/2021.

ثانياً: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أنَّ يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17/7/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 3/8 وحتى 5/8/2021.

ثالثاً: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2000، وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2019/2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 26/6/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5/7 وحتى 2/8/2021.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات (العاديين)

مواليد أشهر(أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 25/7/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 7/8 وحتى 19/8/2021.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم

أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع

المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى : من هنـــــا

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : من هنـــــا ، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ) .