تداول 302 طن بضائع و 335 شاحنة و53 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تداول 302 طن بضائع عامة ومتنوعة و335 شاحنة و53 سيارة ملاكي وشملت حركة الصادرات 136 شاحنة و 18 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 302 طن بضائع عامة و 199 شاحنة و 35 ملاكي وتتواجد 13 سفن علي أرصفة الموانئ.

حركة التداول بميناء سفاجا البحري

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و17 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و16 ملاكي، وتمت مغادرة السفينة دليلة بحمولة 79 شاحنة و 15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 57 شاحنة و 3 ملاكي.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 39 شاحنة بحمولة 302 طن و 2 ملاكي.

مبادرة حملة مدينتي جميلة بالغردقة

وفي سياق آخر، تستمر فعاليات «حملة مدينتي جميلة» بالغردقة والتي تهدف إلى رفع ردش المباني والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرفع رتش مباني ومخلفات القمامة والمخلفات الزراعية الناتجة من تقليم الأشجار بالطريق الدائري الأوسطي، وتلزم الحملة أصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الإنشاء بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآت وضع سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

وحذرت المبادرة المواطنين بإزالة رتش المباني ومخلفات صلبة، وعلى أصحاب سيارات النقل الالتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.