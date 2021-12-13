الطقس في الغردقة..انخفاض الحرارة وتكاثف الغيوم وانتعاش الرحلات البحرية

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، تكاثفا للغيوم وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت الأجهزة المعنية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، بينما لم تتأثر حركة الرحلات البحرية التي شهدت نشاطا رغم عدم اعتدال الطقس.

استعدادت البحر الأحمر لمواجهة سقوط الأمطار

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة سقوطها، وتم التشديد على رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس على مدار الساعة.

نشاط في الرحلات البحرية

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى أن عدم استقرار الطقس في الغردقة لم يؤثر على حركة الرحلات البحرية، حيث توافد السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات على رحلات الغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر، لافتا إلى أن طقس الغردقة يعتبر رائعا للأجانب مقارنة بطقس الدول الأوروبية التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى درجة الجليد.

حركة تداول البضائع والشاحنات بالبحر الأحمر

ولم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر عن أي غلق للموانئ، حيث تعمل بكامل طاقتها حتى منتصف ظهر اليوم الاثنين، حيث تم تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و287 شاحنة، و16 سيارة ملاكي، وحركة الصادرات 678 طن من البضائع العامة، و255 شاحنة، و15 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 415 طنا من البضائع العامة، و32 شاحنة، وسيارة ملاكي، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.