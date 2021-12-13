الغردقة تستقبل 14 رحلة سياحية قادمة من روسيا لقضاء إجازة الكريسماس

شهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من السائحين الروس لقضاء احتفالات أعياد الكريسماس بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ المدينة، وحسب الجدول المعلن الخاص برحلات تشغيل الطيران بالمطار يصل، اليوم الاثنين، 14 رحلة منتظمة وشارتر قادمة من مطارات روسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

رفع درجة الاستعداد بمطار الغردقة

وأشار مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي إلى رفع حالة الطوارئ بالمطار لاستقبال الآلاف من السائحين لقضاء إجازة أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، بجانب تكثيف الإجراءات الأمنية والتأمينية بصالات الوصول والاستقبال، وإجراء تفتيشات على أعلى مستوى، مع تعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

فرق طبية بالمطارات

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالحجر الصحي بمطاري الغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات لقضاء إجازة الكريسماس، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران، والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

القنصل الروسي: السياح الروس يعشقون شواطئ الغردقة

ومن جانبه، أعرب فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادة السائحين الروس بارتفاع معدل حركة الطيران الشارتر الروسي إلى مطار الغردقة قبل أعياد الكريسماس، وذلك لحرصهم على قضاء الاحتفالات بالفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، مؤكدا عشق السائحين الروس لشواطئ الغردقة وسعادتهم بوجودهم في مصر.