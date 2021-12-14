الحكومة تبحث تأسيس شركة مصرية روسية لتداول الحبوب

بحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، ‏والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ‏التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات ‏الغذائية.

وقد رافق نائب وزير الزراعة الروسي وفدًا رسيمًا ضم كل من ممثلي وزارة الزراعة الروسية، اتحاد منتجي الأقماح في روسيا، وكذلك مسؤولة مركز جودة الحبوب الروسي، وعددا من بعض رجال الأعمال.

الحضور من وزارة التموين

وقد حضر من جانب وزارة التموين عدد من القيادات في هيئة السلع التموينية، وقطاع الرقابة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية للصوامع والتخزين، وكذلك الشركة العامة للصوامع.

المصيلحي: روسيا شريك تجاري مهم

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، خلال اللقاء اليوم أن روسيا شريك ‏تجاري كبير بالنسبة لمصر، وأشار إلى أنه ناقش مع الجانب الروسي ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وإفريقيا.

وصرح المتحدث ‏الرسمي للوزارة أحمد كمال، معاون الوزير، أن المناقشات ‏بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، ‏والوفد المرافق له تطرقت إلى المشاركة في ما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر.

بحث عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، على أن الجانبين قد بحثا أيضا عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر كمرحلة أولى مليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تعظيم المخزون ‏الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات ‏التداول.

مصر أكبر شريك إستراتيجي لروسيا

وأضاف كمال أن نائب وزير الزراعة الروسي والوفد ‏المرافق له قد أثنوا على العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن ‏مصر أكبر شريك إستراتيجي لروسيا، مؤكدا على أن العلاقات المصرية ‏الروسية تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية مطالبا ‏بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها.

‏وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، على ‏أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، قد اتفقا ‏على عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في ‏مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع ‏بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم. ‏