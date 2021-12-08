وزير التموين: أسعار اللحوم تشهد انخفاضا بعد مد التعاقد مع السودان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم في الأسواق، تشهد انخفاضا ملحوظا وستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الوزارة نجحت في مد التعاقد مع دولة السودان الشقيقة لتوريد اللحوم عامين جُدد، فضلا عن عامين آخرين من التعاقد القديم، بمعني أن توريد اللحوم من السودان دائم ومستمر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وزير التموين: اللحوم السودانية جودتها عالية

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات له على هامش حضوره مؤتمر الإعلان عن بدء تنفيذ أكبر منطقة لوجيستية بمحافظة الدقهلية، أن اللحوم السودانية المبردة تتتميز بجودتها فضلا عن أن الدهون بها قليلة.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، أنواع عديدة من اللحوم ومنها «السودانية، البرازيلية، والهندية»، حيث يختلف سعر اللحم بحسب نوعه سواء طازج أو مجمد، إلا أن جميع الأسعار ثابتة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

- كيلو لحم سوداني مبرد 95 جنيها.

- كيلو لحم برازيلي مجمد 70 جنيها.

- كيلو لحم هندي مجمد 56 جنيها.

تجدر الإشارة إلى أن تعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ مع شركة «اتجاهات»، السودانية، عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة، فضلا عن أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة في بيع اللحوم بنظام الشراكة، حيث تم إطلاق علامة تجارية جديدة لمنتجات اللحوم أطلق عليها «Just Meat»، ومتوافرة حاليا بفروع المجمعات ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في فروع مجمعاتها الاستهلاكية ما يقرب من 1200 سلعة غذائية وغير غذائية، تقل أسعارها بنسبة 20% عن مثيلاتها في الأسواق.