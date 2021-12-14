الزراعة تبحث التبادل التجاري والتعاون لإنتاج لقاحات بيطرية مع روسيا

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرجي ليفين" نائب وزير الزراعة الروسي للعلاقات الدولية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، خاصة «الموالح، والبطاطس»، والتأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي والتي يتم دراستها من الجانبين، لتعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما.

اللقاحات البيطرية

وأكد وزير الزراعة خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام وزارة الزراعة، أنّ التعاون قد يشمل مجال اللقاحات البيطرية، من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية، والمعهد الروسي لحماية الحيوانات، بحيث يتم إعداد برنامج متكامل للتعاون بين المؤسستين العاملتين في نفس المجال، والاستفادة من التجربة الروسية ودعم صناعة الأمصال واللقاحات في مصر بالتكنولوجيات العالية والمتقدمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المصري منها.

ولفت القصير، إلى أنّ مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وأزلية، وهناك تعاون مشترك دائم ومستمر على مر التاريخ في جميع المجالات، لافتا إلى أنّ العلاقات ازدهرت بشكل كبير خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى كل الأصعدة، كما أنّ هناك تنسيق كامل في جميع القضايا وتبادل وجهات النظر، خاصة في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وعد روسي بزيادة حجم وارداتها من الموالح والبطاطس المصرية

من جانبه، أشار نائب وزير الزراعة الروسي، إلى أنّ مصر تعد شريك أساسي ومهم في مجال تبادل السلع خاصة السلع الزراعية، ومن هذا المنطلق قررت وزارة الزراعة الروسية تعيين مستشار زراعي في السفارة الروسية بالقاهرة، ليكون على تواصل دائم بكل الجهات والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة، لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها، وفي هذا الصدد وعد نائب وزير الزراعة الروسي بزيادة حجم وارداتهم من البطاطس والموالح المصرية.

تبادل الخبرات في البحوث الزراعية

وشملت مجالات التعاون التي نوقشت أيضا خلال الاجتماع، تبادل الخبرات في مجالات البحوث الزراعية وجودة وسلامة الغذاء وتقييم تحليل المخاطر، وإنتاج التقاوي، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني وصناعة الدواجن، والخدمات البيطرية والصحة الحيوانية واعتماد منشآت الأسماك في البلدين والمجازر.

واتفق الجانبان على تحديد نقطتي اتصال من البلدين لتذليل العقبات، وتفعيل مجالات التعاون بين الجانبين، وازالة اي معوقات والاسراع في عمليات التنفيذ بحيث يكونا المستشار الزراعي الروسي، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية من مصر.

وحضر اللقاء من الجانب المصري: المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية.