حلقات دراسية لمحو الأمية وتعليم الكبار في 19 قرية بدمياط

عقدت جمعية البر والتقوى المصرية، برئاسة عماد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عددا من الندوات والحلقات الدراسية لمحو الأمية وتعليم الكبار بمركز كفر سعد في محافظة دمياط .

استهداف 19 قرية بالتعاون مع «أوقاف دمياط»

واستهدفت هذه الحلقات 19 قرية بالمركز المذكور، بالتعاون والشراكة مع مديرية أوقاف دمياط والمجلس القومي للمرأة، وجرى التنفيذ بقرى: «اللوزي، الإبراهيمية البحرية، كفر الغاب، كفر يوسف، كفر سعد البلد، الإسماعيلية، الإبراهيمية البحرية، أبو عياد، كفرالمنازلة، المأمورية، النواصرية، عزبة 28 كفر سعد البلد، التوفيقية، قرية الزهراء، أبو إمام، خزان عاشور»، بالإضافة لمدينتي «كفر سعد، ميت أبو غالب».

الحلقات تستهدف جميع أفراد الأسرة.. خاصة السيدات

وتستهدف هذه الحلقات جميع أفراد الأسرة، خاصة السيدات والفتيات، والمتسربين من التعليم فوق سن 16 سنة، ضمن جهود الجمعية في تنفيذ دورها بفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف معظم قرى مركز كفر سعد بالمحافظة.

وفي وقت سابق، وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحصر طلاب المدارس المتسربين من مختلف المراحل التعليمية، وفتح فصول للتعليم المجتمعي، لإعداد جيل من الشباب قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة والانتماء، وتنمية قدراتهم على الإبداع والابتكار.

يذكر أن مدارس التعليم المجتمعي هي فكرة عملية تساهم في تعليم الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية بشكل سهل، عن طرق تقريب المسافات وإتاحة الفرص لهم للتعلم.

وتنظم الجمعية بصفة مستمرة بالتعاون مع مديرية التضامن حملات لمحو أمية السيدات والفتيات.