محو الأمية خدمة عامة على البنات في مشروع قانون.. تعرف على التفاصيل

تعد الخدمة العامة من أهم الأشياء التي تعزز دور الوطنية لدى الشباب، كما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات، حيث يسعي الشباب لأداء الخدمة العامة من التجنيد، ولكن ما يستجد هو تقديم احد النواب مشروع قانون بتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، ويعرض «الوطن» في هذه السطور بعض التعديلات الجديدة التي تشمل إضافة محو الأمية للخدمة العامة للجنسين.

أهداف قانون الخدمة العامة الجديد

وتضمن مشروع قانون الخدمة العامة الجديد اضافة «المشروعات القومية» وتكون ضمن الخدمة العامة، وذلك لإشراك الشباب من والإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي، والتي تهدف إلي تنمية مصر، ويتضمن القانون الجديد تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في البرلمان والحكومة، والمشاركة السياسية للشباب في مختلف القطاعات، حيث إن مصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

محو الأمية في قانون الخدمة العامة

وأوضح مشروع قانون الخدمة العامة الجديد الذي يتضمن مقترح بتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، أنه سيتم اضافت بنود جديدة للتكليفات، ومن ضمنها ان يقوم المكلف بالمساعدة في «محو الامية التعليمة» لأحد الأشخاص، وبذلك يكون علي المكلف بالخدمة العامة بمساعدة المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الامية لغير المتعلمين، وذلك جزء من تكليفات الخدمة العامة، وتعدف التعديلات الجديدة علي قانون الخدمة العامة القضاء على الامية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

قانون الخدمة العامة الجديد

يذكر أن النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، قد قدم مقترح برلماني موقع من 60 نائب، يتضمن مشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب بعد الانتهاء من مراحل التعليم، وأوضح أن فكرة المشروع تأتي تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.