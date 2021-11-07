ندوة تثقيفية توعوية لطلاب جامعة جنوب الوادي للمشاركة في «محو الأمية»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية التجارة بقنا، ندوة تثقيفية توعوية للطلاب؛ لتحفيزهم وتدريبهم على كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

مناهضة الأمية في محافظات الصعيد

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجامعة جنوب الوادي في مناهضة الأمية بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور وإدارة الدكتور حسين عبدالباسط، عميد كلية التجارة بقنا.

كيفية مشاركة الطلاب للقضاء على محو الأمية

وتناولت الندوة الجهود التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وإجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين، وكيفية التعامل معهم، والتدريس لهم باستخدام الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمناسبة لهم، والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للطلاب المشاركين والمتميزين، ووسائل التواصل مع المسؤولين من داخل الجامعة وفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظات الـ3.

شارك في الندوة الدكتور محمود عبدالرازق، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عطيات الشاوري، عضو مركز تعليم الكبار، منسق محو الأمية بكلية التربية النوعية، ومحمد الكامل، مدير المشروعات البيئية، منسق اللجنة الإشرافية لمحو الأمية بالجامعة، وخالد شمس، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الأقصر، وعبدالناصر أحمد محمد، منسق محو الأمية بكلية التجارة، بحضور حشد من طلاب الكلية، الذين تقدموا ببعض الأسئلة، وجرى الإجابة عليها في ختام الندوة.