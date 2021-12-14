إحالة 42 عاملا بالمصالح الحكومية الصحية للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية، وأسفرت الحملة عن إحالة 35 من العاملين بمكتب العمل والإدارة التعليمية والتعاون الزراعي بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون أي سند قانوني.

توجيهات بالمتابعة الميدانية لحضور الموظفين وانضباطهم

كما تمت إحالة 7 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القرداحي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.