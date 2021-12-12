البحيرة: تطعيم 90% من المواطنين بمراكز المحافظة خلال أسبوعين

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء الشركات وعمداء الكليات لمتابعة الموقف الخاص بتلقي المواطنين والعاملين للقاح فيروس كورونا، والجهود الخاصة في هذا الشأن، وتذليل ما يعترضها من عقبات لزيادة المعدلات.

تقديم الدعم لتلقي المواطنين اللقاح

وأكد المحافظ تقديم أوجه الدعم لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين في أسرع وقت، ومنع حدوث أي تزاحم، ووجه بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتكثيف وزيادة عمل الفرق والحملات، والوصول إلى المناطق كافة، وكذلك التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة للوصول إلى تطعيم 90% من إجمالي عدد المواطنين خلال أسبوعين.

تكثيف حملات التوعية

وشدد «آمنة» على تكثيف حملات التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات، للتعريف بأهمية الحصول على التطعيم وسرعة الإقبال والتسجيل لتلقي اللقاح، والتنسيق مع الأزهر والأوقاف والكنيسة لزيادة التوعية بأهمية التطعيم، حرصا على سلامة المواطنين.

إلزام العاملين بتلقي اللقاح

ووجه المحافظ بإلزام جميع العاملين بالديوان العام والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والمصانع والشركات بتلقي اللقاح، مع الالتزام بتطبيق قرار منع دخول العاملين والمواطنين لأي جهة إلا من حصل على جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو شهادة «pcr» حديثة.

وناشد «آمنة» مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والالتزام بقرارات الدولة الصادرة في هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى، مؤكداً ضرورة تلقي الجميع للقاح.