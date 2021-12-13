تشييع جثامين 3 أشقاء وسائق «توك توك» ضحايا حادث تصادم البحيرة (صور)

شيع الآلاف من أهالي عزبة «زنوبة» التابعة لقرية مصطفى أغا بمحافظة البحيرة، فجر اليوم، 3 أشقاء ضحايا حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك»، والذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته الأشقاء الثلاثة إضافة إلى سائق الـ«توك توك».

وفاة 3 أشقاء

وخيم الحزن على أهالي قرية مصطفى أغا بمركز أبو حمص، أمس، عقب تداول نبأ وفاة الأشقاء وسائق «توك توك»، حيث لقي اثنان منهم مصرعهما عقب وقوع الحادث مباشرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو حمص العام، إلا أنه بعد ساعات قليلة توفي شقيقهم الثالث وسائق الـ«توك توك».

تصادم سيارة بـ«توك توك»

ترجع أحداث الواقعة إلي تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بنطاق المركز، ما أدى إلى مصرع شقيقين وإصابة شقيقهم الثالث وسائق الـ«توك توك»، إلا أنهما توفيا بعد ساعات قليلة من الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد عزوز الديب، سائق «توك توك»، ورمضان مرسي أبو السعود، 52 سنة، ومحمد مرسي قطب، 60 سنة، وسعد مرسي قطب أبو السعود، 65 سنة، وتم حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العالم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.