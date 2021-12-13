«مصر للصحة والتنمية» تنظم قافلة طبية وإنسانية لقرى البحيرة ضمن «حياة كريمة»

وزعت مؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ملابس وبطاطين وفوط صحية على منازل أهل قرية «زاوية صقر» التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مستهدفةً 43 أسرة من أسر «حياة كريمة» و50 أسرة من الأسر الأكثر فقرا، بحملة تشمل 500 قطعة ملابس متنوعة (حريمي - رجالي- أطفالي)، وأيضا 43 بطانية وأخيرا 252 فوطة صحية.

معرض قرية زاوية صقر

واتسمت جولة مؤسسة مصر للصحة والتنمية بتنوع الأنشطة والفعاليات والخدمات التي تم تقديمها للأهالي، حيث تم تنظيم معرض في مركز الشباب بقرية «زاوية صقر»، وتوزيع 202 قطعة ملابس متنوعة و432 فوطة صحية.

كما تم تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بمركز شباب «زاوية صقر» إحدى قرى حياة كريمة.

التخصصات الطبية المشاركة

وكانت التخصصات المشاركة في عيادة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تخصص باطنة، أطفال و امراض النساء و بالتعاون مع مبادرة «عنيك في عينينا»، التي اطلقتها مؤسسة «صناع الخير» بالتعاون مع شركة أوركيديا، ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من المرضى والمنتفعات.