النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة المضافة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يأتي ذلك في الوقت الذي حذّر فيه عددا من النواب من إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطن وهم: أحمد الشرقاوى وضياء الدين داود وأميرة صابر وعبدالمنعم إمام.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنّه أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة التعارض.

وأوضح أنّ وزارة المالية رأت إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، لتحقيق الأهداف المتقدمة، إضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

معيط يعلق على تعديلات قانون القيمة المضافة

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ما يثار من تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، بسبب تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح الوزير أنّ التعديلات تستهدف لتخفيض على صناعات مهمة للدولة، كما تهدف إلى حل مشكلات القطاعات الصناعية للنهوض من عثرتها.