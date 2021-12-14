«وهدان»: القيمة المضافة لا يجب تطبيقها على عضويات الأندية الرياضية

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته على قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة على مجلس النواب في جلسة اليوم.

دعم القرارات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطن

وأضاف النائب: «حينما تتقدم الحكومة بإيجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الأعباء وتسهيل عملية الإنتاج وجذب الاستثمار فإننا لابد أن نشجعها على ذلك»، وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، أثناء نظر تقريــر لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إن ضريبة القيمة المضافة لابد ألا تطال النشاط الرياضي وعضويات الأندية لأن الأخيرة تقوم بنشاط اجتماعي لخدمة الناس ولابد من وضع ذلك في الاعتبار.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

إزالة التعارض

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة، أنّ تعديل القانون لاحتواء المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض، حيث رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.