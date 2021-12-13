وزير التعليم: أنا تحت أمر البرلمان بعد انتهاء مهمتي في الإمارات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحترم مجلس النواب، لكنه اعتذر طلبه للحضور في جلسة عامة، غدا الثلاثاء، لأن ارتباطات دولية في الإمارات العربية المتحدة مما دفعه لإرسال اعتذار يوم الخميس الماضي، لوزير الشؤون النيابية والأمانة العامة ورئيس المجلس مضيفًا: «قلنا لهم تحت أمركم من بعد يوم الأربعاء حتى لو يوم الخميس، ولكن فريق التعليم الفني بالوزارة حضر في المجلس اليوم لبحث إنشاء هيئة للجودة، ومن المقرر إصدار الموافقة النهائية خلال أيام».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يعد لهذا الارتباط الدولي منذ شهر: «كانت لدينا ندوة كبرى اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي، ثم مؤسسة عطاء الإماراتية، وجلسة ثالثة مع اليونيسيف، وكنت الوزير العربي الوحيد المدعو لإطلاق مؤشر المعرفة العالمي في السابعة مساءً بتوقيت دبي، ولدينا الارتباطات نفسها غدًا».

الارتباطات الدولية في دبي

وقال وزير التعليم، إنه عقد 4 ندوات في دبي، وتم إطلاق مؤشر المعرفة العالمي، الذي يقارن بين 154 دولة، وحصلت مصر على المركز الثالث والخمسين في التعليم قبل الجامعي.

وتابع أن مصر كانت تحتل المركز 106 عام 2017، لكنها أصبحت في المركز 72، بما يعني أنها قفزت 34 مركزا خلال 4 سنوات، وبالنسبة للتعليم الفني كانت تحتل المركز 113 عام 2017، لكن هذا التصنيف ارتفع ووصل إلى المرتبة الـ68 وهو ما يمثل قفزة كبيرة.

حقيقة تأجيل الدراسة

وشدد وزير التربية والتعليم الفني على أنه لا داعي للسؤال عن إلغاء الدراسة أو غلق المدارس، إلا عندما تصرح الدولة بذلك: «لم نصرح بهذا الأمر، وهناك لجنة عليا لإدارة الأوبئة مختصة بهذا الأمر، فهذا قرار جماعي له ضوابط، وقلنا إن هذا الأمر لن يحدث، والامتحانات تعقد في مواعيدها».