«نقل البرلمان» توصي بإدراج مزلقان «هيهيا» ضمن مشروعات السكة الحديد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدمان من النائب نادر مصطفى،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي، أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة، نظرًا لعدم استفادة المواطنين من النفق الذي جرى إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجتهم.

إنشاء مزلقان جديد على الطريق الدائري

وقال النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، يعاني أكثر من ثلثي مدينة ههيا من معاناة التنقل بين جانبي المدينة، بعد أن أغلق المزلقان الرئيسي للمحطة منذ سنوات وهو ما أدى إلى تكدس واختناق بجانب صعوبة وصول المواطنين إلى أماكن الخدمات والمزارع.

وأكد أن استبدال مزلقان المحطة الرئيسي بنفق مشاة أشبه بأنبوبة ضيقة ومتوقف العمل به، أقل بكثير مما يطمح إليه المواطنون، ورغم تعدد ماتقدمنا به طلبات لرفع المعاناة عن المواطنين، إما بإنشاء مزلقان جديد على الطريق الدائري أو عمل كوبري أو نفق يسمح بعبور المواطنين والسيارات والجنازات والفلاحين بمواشيهم.

وتابع: « الأزمة لم تحل الآن، ومازالت معاناة المواطنين مستمرة رغم تعدد اللجان سواء من وزارة النقل هيئة السكة الحديد، ورغم وعود الوزير المتكررة بحل تلك الأزمة».

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب: «سنظل صوت المواطن، وهذا ما أقسمنا عليه، وبالتالي وجودنا داخل البرلمان من أجل مصلحة المواطن أولا، لأنه هو صاحب الفضل الأول علينا»، موضحًا أنه ليس لدينا وقت نضيعه والمواطن ليس لديه وقت للمماطله، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن نتخذه قدوة لنا في سرعة الإنجاز، ونرى كل يوم إنجاز جديد.

ومن جانبها، قالت لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إن نفق هيهيا جرى بدء العمل فيه من المحافظة، بناء على طلب أحد أعضاء مجلس النواب في 2017، وجرى استكمال أعماله في 2019، كما جرى وقف العمل به.

إدراج مزلقان هيهيا ضمن مشروع المزلقانات

ومن جانبه، أكد مسؤول هيئة الطرق المهندس سمير فرج والكباري، أنه لا مانع من استكمال أعمال المزلقان، حال وضعه صمن مشروع المزلقانات على السكة الحديد وعند إدراجه يجرى تنفيذه فورا، كما أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بإدراج مزلقان هيهيا بشكل رسمي ضمن مشروع مزلقانات السكة الحديد وفي الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة النقل.