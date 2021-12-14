«الصحة»: نقل الأعضاء من المتوفي للحي لايتم في مصر رغم إجازتها قانونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ ملف زراعة الأعضاء، من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، لما لها من تأثير على صحة المواطن، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، ناقش في اجتماع موسع مؤشرات أداء مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى وجود 46 مركزا مرخصا له بزراعة الأعضاء، بينها 11 مركزا لوزارة الصحة والسكان و12 للجامعات و19 للقطاع الخاص و14 للقوات المسلحة والشرطة.

نقل الأعضاء من المتوفي للحي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «ten»، أنه منذ مطلع شهر يناير 2021، وحتى ما قبل اجتماع اللجنة، كانت هناك 762 موافقة لحالات زراعة كلى وكبد، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول ملف نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي، فالقانون المصري يجيز نقل الأعضاء من المتوفى للحي، وهي ممارسة طبية معروفة في كل دول العالم، ولكنها لا تتم في مصر على الرغم من إجازة القانون لها واحتياج المجتمع لها، ولكن هذا الأمر يتطلب حوار مجتمعي.

إعلان عدد من المشاهير التبرع بأعضائهم

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ من ضمن الملفات التي تم طرحها هو فتح باب الحوار المجتمعي لملف نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء، موضحا أنه تابع خلال الفترة الأخيرة إعلان عدد من المشاهير عن نيتهم التبرع بأعضائهم.

تدريب الفرق الطبية على زراعة الرئة

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المراكز مؤهلة من حيث التجهيزات، حيث تم إرسال أكثر من فريق طبي بالمستشفيات الجامعية للإتحاد الأوروبي واليابان للتدريب على زراعة الرئة، ووجه الوزير إلى ضرورة وجود أكثر من مركز لزراعة الرئة وتدريب الفرق الطبية على زراعة الرئة.

وأضاف: «كان هناك فرق بين التبرع بالكلى من الأقرباء وغير الأقرباء، كما كان الحد الأقصى لسن المتبرع بالكلى هو 50 سنة، حيث تم تغيير اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء لرفع سن المتبرع إلى 60 سنة، وهو أمر يتساوى فيه المتبرع من القريب وغير القريب ويتوافق مع الدستور ويسهل عمليات التبرع»، موضحا أن التكلفة تزيد عن 350 ألف جنيه وتتحملها الدولة بالكامل، وتكلفة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي أكبر بكثير جدا من تكلفة الزرع للكلى، والحالة الصحية للمريض تكون أفضل في الزرع من الغسيل الكلوي.