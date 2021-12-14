السيسي يشارك في إفطار جماعي مع طلاب وهيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى زيارة صباح اليوم إلى جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.

الرئيس: الدولة حريصة على الارتقاء بالجامعات الحكومية

وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في المجالات كافة، باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

الوعي والإدراك

وشدد الرئيس، على أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي، سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.