السيسي يشيد بـ«كورال تربية حلوان»: «أدتوني أمل كبير أوي»

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وذلك خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، حيث قدم الفريق عددا من الأغنيات والمقطوعات الفنية الوطنية.

ووجه السيسي الشكر لفريق الكورال، قائلا: «ماتمشوش إلا ما أشكركوا بصراحة يعني.. استنوا متمشوش.. أنا بحييكو والله أنتو أدتوني أمل كبير أوي، ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة أنا بشكركوا، حاجة راقية ورائعة».

السيسي يطالب بمراعاة المواهب في كل الفنون

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات المصرية بمراعاة المواهب في كل الفنون وكل الأنشطة، قائلا: «نقدمهم للناس ونقدمهم لنفسنا ونأكد للمصريين إننا عندنا خير كتير أوي بس الفرصة».